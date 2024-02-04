حملات مكبرة على المحال التجارية والأسواق بالشيخ زويد

شنت مديرية الطب الوقائي بالشيخ زويد، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والأسواق، لمراجعة أنواع البضائع وتواريخ الصلاحية لبعض المنتجات.

وذكرت الإدارة الصحية بالشيخ زويد في بيان اليوم، أن حملة من إدارة الطب الوقائي والتموين، والإدارة الصحية بالشيخ زويد، أجرت تفتيشا على المحلات التجارية والأسواق، أسفرت عن ضبط عد من المخالفات.

ضبط 6 مخالفات في المحال التجارية بالشيخ زويد

وأضاف بيان الإدارة الصحية، أنه تم ضبط 6 منتجات في عدد 6 محال تجارية بوسط المدينة والطريق الدولي، وحي الكوثر، وتم على إثر ذلك إعدام المنتجات منتهية الصلاحية، وتسجيل محاضر لأصحاب المحال التجارية.

تفتيش دوري على أصحاب المحال التجارية

وشددت إدارة الطب الوقائي على جميع المحال التجارية والأسواق، بأن التفتيش سوف يكون بشكل دوري، ولن يتم التهاون مع المخالفين وحائزي البضائع منتهية الصلاحية.

فيما حذرت إدارة تموين الشيخ زويد، أصحاب المحال من البيع بأغلى من التسعيرة الرسمية، أو بيع بضائع انتهت صلاحيتها.

نفذ قاد الحملة الدكتور أسامة سالم، مدير الطب الوقائي في الشيخ زويد وعددا من موظفي الأمن الوقائي، بتعليمات من الدكتور علي حمدي أبو عالية مدير إدارة الشيخ زويد الصحية، والدكتور طارق شوكة مدير الإدارة الصحية بمحافظة شمال سيناء.