ظهور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي «ترم أول» في الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وذلك وفقا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتوجيهات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وفي إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه وتيسيرًا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد كذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية، تم إعلان نتائج امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي إلكترونيا من هنا.

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، أن نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي متاحة بالمدارس يوم الثلاثاء على أن تعلن النتائج بلوحة الإعلانات بالمدرسة ويمنع تحصيل أي مبالغ مالية تحت أى مسمى.