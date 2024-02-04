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الجيزة والشرقية والدقهلية الأعلى في الحصول على شهادة الاعتماد وضمان الجودة

كتب:

إسراء سليمان
04:46 م | الأحد 04 فبراير 2024
مسجد - أرشيفية

مسجد - أرشيفية

حققت مديريات أوقاف الجيزة والشرقية والدقهلية أرقامًا قياسية في الحصول على شهادة الاعتماد وضمان الجودة بإجمالي 100 مسجد.

وبلغت المساجد الحاصلة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة بمديرية أوقاف الجيزة 37 مسجدًا، وبلغت المساجد الحاصلة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة بمديرية الشرقية 32 مسجدا، وبلغت المساجد الحاصلة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة بمديرية أوقاف الدقهلية 31 مسجدًا وذلك بإجمالي 100 مسجد للمديريات الثلاث.

يذكر أن المساجد الحاصلة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة على مستوى الجمهورية قد بلغت 367 مسجدًا.

الأثر الدعوي

يأتي ذلك في إطار إعلان الوزارة عن برنامجها «شهادة الاعتماد وضمان الجودة» خلال عام 2023، واضعة في الاعتبار تميز هذه المساجد من حيث الأثر الدعوي لجميع الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية، وكذلك تقييم الأداء الدعوي للمسجد من حيث مستوى الخطب والندوات والدروس الدينية والمقارئ ومكتبة المسجد ودروس ومقارئ السيدات والحضور الجماهيري ومدى ما يقدمه المسجد من خدمات.

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.