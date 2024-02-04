الحالة المرورية بمحافظات الجمهورية اليوم.. كثافات في الجيزة و«الإسكندرية الزراعي»

استعرضت الإعلامية دينا شرف، مقدمة برنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على شاشة القناة «الأولى»، الحالة المرورية بشوارع الجيزة وبعض المحافظات، حيث يشهد شارع فيصل كثافات مرورية مرتفعة وتوقف لحركة السيارات باتجاه المريوطية، بينما يشهد طريق المريوطية الدائري المتجه إلى مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام، وصولا إلى ميدان الرماية سيولة وحركة انسيابية.

كثافات متحركة في شارع السودان

ويشهد شارع جامعة الدول العربية وشارع السودان وميدان الدقي كثافات متحركة في الاتجاهين، وارتفعت الكثافات في ميدان الجيزة، بينما يشهد شارع ترسا بعض الكثافات المرورية نتيجة غلق شارع الهرم، وتشهد كثافات متحركة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة، وصولا إلى مناطق بولاق وإمبابة، ولكن بالنسبة لمحور صفط توجد كثافات مرورية تزيد في اتجاه جامعة القاهرة.

كثافات متحركة في نزلة البحر الأعظم

ويشهد الطريق الدائري كثافات متحركة في نزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، أما القادم من محافظات الدلتا باتجاه الطريق الإقليمي فيشهد طريق «شبرا - بنها» الحر سيولة مرورية ولا توجد به أي كثافات ومنه إلى الطريق الدائري ومحور الفريق العصار، أما القادم من الطريق الزراعي تظهر كثافات مرورية بطريق الإسكندرية الزراعي قبل الطرق الدائري ولكنها أقل من المعتاد، ويشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة، وانتظمت حركة السيارات على الطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات.

سيولة مرورية في بورسعيد

وتشهد محافظة بورسعيد سيولة مرورية في أغلب الشوارع عدا بعض الكثافات المعتادة بساعات الذروة الصباحية، وفي شارع جمال عبدالناصر الذي يشهد كثافات نسبية وتبدأ تقل حتى الوصول إلى شارع 23 يوليو، كما يشهد شارع الجمهورية كثافات مرورية.