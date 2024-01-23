مزاد القطن اليوم بالمحافظات.. قفزة 2500 جنيه في سعر القنطار

شهدت محافظات الوجه البحري انعقاد مزاد القطن اليوم، والذي كان أحد أفضل المزادات لدى المزارعين بسبب ارتفاع سعر القنطار بأكثر من 2500 جنيه، ووصل إلى 2900 جنيه في بعض الأصناف، فيما ينتظر مزارعي الذهب الأبيض المزاد القادم بلهفة متوقعين زيادة جديدة في أسعار القطن الذي ربما يصل إلى 20 ألف جنيه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل مزاد القطن اليوم، وما تم بيعه من كميات وأصناف خلاله، فضلًا عن وكم سعر قنطار القطن في مصر، بالإضافة إلى تفاصيل مزاد القطن في كل محافظة على حدة.

مزاد القطن اليوم

وشهد مزاد القطن الأخير، زيادة في كميات القطن المعروضة بنحو 2228 قنطارًا معبئًا داخل 1633 كيسًا مقارنة بالمزاد الماضي، إذ كشفت رسائل الأقطان الزهر المعروضة في مزاد القطن اليوم، إنّه جرى بيع نحو 78 ألفًا و691 قنطارًا معبئة في 61 ألفًا و365 كيسًا.

كم سعر قنطار القطن 2024؟

وسجل سعر قنطار القطن 2024 في مزاد القطن الأخير ما بين 12 ألفًا و410 وحتى 17 ألفًا و200 جنيهًا، إذ اختلف من محافظة لأخرى، ومن صنف لآخر، حيث تضمن المزاد بيع القطن في 9 محافظات بالوجه البحري، والتي ضمت «الدقهلية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والإسكندرية، والبحيرة، وبورسعيد، ودمياط، والشرقية».

مزاد القطن اليوم في الدقهلية

وفي مزاد القطن بالدقهلية، تم بيع نحو 11 ألفًا و495 قنطارًا و143 كيلو بسعر تراوح بين 14 الفًا و140 وحتى 14 ألفًا و480 جنيهًا للقنطار الواحد.

مزاد القطن اليوم في الغربية

وتضمن مزاد القطن في الغربية بيع 4 آلاف و263 قنطارًا و893 كيلو من صنفي «سوبر جيزة 94»، و«سوبر جيزة 97» بأسعار تراوحت بين 13 ألفًا و500 وحتى 14 ألفًا و240 جنيهًا.

مزاد القطن في كفر الشيخ اليوم

وحصد مزاد القطن في كفر الشيخ اليوم، نصيب الأسد في بيع الأقطان، حيث تم بيع 73 ألف وقنطارًا و876 كيلو من أصناف «سوبر جيزة 94»، و«جيزة 94 تجاري»، «جيزة 96»، بأسعار تتراوح بين 14 ألفًا و40 وحتى 17 ألفًا و200 جنيهًا وفقًا للصنف ودرجة النقاوة.

مزاد القطن اليوم في الشرقية

وشمل مزاد القطن اليوم في الشرقية، بيع 7 آلاف و507 قنطارًا و931 كيلو من صنف «سوبر جيزة 94» بأسعار تراوحت بين 13 ألفًا و920 وحتى 14 ألفًا و520 جنيهًا.

كم سعر قنطار القطن في البحيرة؟

وتضمن مزاد القطن اليوم في البحيرة نحو 9 آلاف و188 قنطارًا من أصناف «جيزة 94»، و«جيزة 96»، و«جيزة 86» بأسعار تراوحت بين 14 ألفًا و400 وحتى 15 ألفًا و 300 جنيهً.

مزاد القطن اليوم في الإسكندرية

وحدد مزاد القطن اليوم في الإسكندرية، سعر قنطار القطن من صنف «جيزة 86 تجاري» في مركزي تجميع الإسكندرية والعامرية، إذ جرى بيع 141 قنطارًا بسعر 14 ألفًا و640 جنيهًا.