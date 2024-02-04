خسر 18 جنيها دفعة واحدة.. توقعات باستمرار انهيار الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة في سعره

انهيار كبير يشهده سعر الدولار في السوق السوداء، إذ وصل سعره لنحو 56 جنيها، بعدما تجاوز الـ70 جنيهًا في الأيام الماضية.

انهيار في أسعار الدولار بالسوق السوداء

ذكر وليد عادل المسؤول المصرفي، أن أنباء دخول استثمارات إلى مصر خلال الفترة المقبلة، نتج عنه وجود اضطرابات في السوق السوداء وتضارب، ما دفع من يمتلكون الدولار من الأفراد، للتنازل عنه خوفًا من حدوث خسائر في المستقبل.

وأضاف «عادل» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المتوقع بعد دفع الدولار لحدوث انهيار مفاجئ وسريع بنحو 18 جنيها خلال يومين فقط، بأن ربما يصل إلى مستويات دون الـ45 جنيهًا في الأيام المقبلة.

توقعات بانهيار أسعار الذهب

تابع المسؤول المصرفي، أن تراجع أسعار الدولار أدى إلى انخفاض أسعار الذهب، ومن المتوقع أن يحدث نزيف في أسعاره، ووصول جرام 21 إلى 2700 جنيه وربما 2500.