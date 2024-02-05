أسعار خطوط نقل طلاب جامعة المنصورة الجديدة للفصل الدراسي الثاني

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة، عن فتح باب الحجز لوسائل النقل للفصل الدراسي الثاني، من أجل التقديم ودفع التكاليف.

خطوط نقل طلاب جامعة المنصورة الجديدة الترم الثاني

وأكدت جامعة المنصورة الجديدة حرصها على العمل من أجل توفير كافة السبل الخاصة براحة الطلاب والطالبات من أجل حياة تعليمية متميزة، وجاءت الخطوط كالآتي:

- من دمياط الجديدة إلى المنصورة الجديدة.

- من رأس البر إلى المنصورة الجديدة.

- من المنصورة إلى المنصورة الجديدة.

- من دمياط إلى المنصورة الجديدة.

أسعار خطوط جامعة المنصورة الجديدة في الترم الثاني

وأشارت الجامعة إلى أن العمل يجري بنفس الخطوط الخاصة بالجامعة في الترم الأول والتي جاءت الأسعار بها كالآتي:

- من دمياط الجديدة للجامعة في المنصورة الجديدة بتكاليف 2500 جنيه.

- من رأس البر إلى الجامعة في المنصورة الجديدة بتكاليف 3750 جنيها.

- من المنصورة إلى الجامعة في المنصورة الجديدة بتكاليف 4900 جنيها.

- من دمياط إلى الجامعة في المنصورة الجديدة بتكاليف3600 جنيه

وأشارت إلى أنه يمكن للطلاب الحجز من خلال التوجه إلى إدارة النقل والحركة للتنسيق والحجز بالجامعة، ويمكن التواصل والاستفسار عبر الرقم التالي.. «01028606576».