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«الداخلية»: ضبط 43 مليون جنيه بحوزة تشكيلات عصابية تتاجر في العملة

كتب:

محمد بركات
07:01 م | الأحد 04 فبراير 2024
دولار - صورة أرشيفية

دولار - صورة أرشيفية

كشفت معلومات وتحريات مشتركة بين مديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عن إتجار تشكيلات عصابية، بطريقة غير مشروعة بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطهم، بحوزتهم عملات محلية وأجنبية متنوعة، تقدر قيمتها بنحو 43 مليون جنيه مصري، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل وزارة الداخلية، توجيه الضربات الأمنية ضد مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار حرص الوزارة على حماية الاقتصاد الوطني، من تداعيات هذه الجرائم.

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