وكيل صحة مطروح: حملات صحية بالنجوع وحل مشاكل المترددين على المستشفيات

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه سيتم تنظيم خدمات طبية للمواطنين في القرى والنجوع من خلال إيفاد قوافل طبية في مختلف التخصصات الطبية لتوقيع الكشوفات الطبية اللازمة لأبناء قبائل مطروح في ربوع المحافظة، بالمناطق النائية والبعيدة عن العاصمة.

دعم الخدمات الطبية للمواطنين مع رئيس مجلس قبائل مطروح

وناقش وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، بمكتبه مع العمدة عبدالكريم المحفوظي رئيس مجلس عمد ومشايخ، قبائل مطروح، سبل التعاون المشترك بين مديرية الشئون الصحية ومجلس العمد والمشايخ في سبيل تقديم خدمات طبية تليق بأهالي مطروح، وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، والنهوض بمنظومة العمل داخل المديرية والإدارات الصحية والمستشفيات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

حل مشاكل المترددين على المستشفيات

وأكد وكيل وزارة الصحة على أهمية التعاون والتنسيق بين مديرية الصحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني، للاستمرار في تقديم خدمات طبية مميزة للمرضى، مع ضرورة المتابعة اللحظية لعملية تقديم الخدمات الطبية من خلال كافة منشآت المحافظة الصحية، وحل مشاكل المترددين على المستشفيات، وإزالة العراقيل والمعوقات في مهدها، وتقديم كافة أوجه الدعم النفسي والمعنوي للمرضى وذويهم.