تارا عماد تكشف مكان وموعد عزاء والدتها
كتب:
ياسمين محمود
07:18 م | الأحد 04 فبراير 2024
تارا عماد
كشفت الفنانة تارا عماد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن موعد ومكان عزاء والدتها الراحلة.
وكتبت تارا: «بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، سيقام عزاء والدتي الحبيبة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد يوم الثلاثاء القادم 6 فبراير، نسألكم الدعاء».
وأعلنت تارا عماد مساء أمس وفاة والدتها، وشيعت الجنازة ظهر اليوم من مسجد الشرطة بحضور عدد من نجوم الفن.