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معرض القاهرة الدولي للكتاب

تارا عماد تكشف مكان وموعد عزاء والدتها

كتب:

ياسمين محمود
07:18 م | الأحد 04 فبراير 2024
تارا عماد

تارا عماد

كشفت الفنانة تارا عماد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن موعد ومكان عزاء والدتها الراحلة.

وكتبت تارا: «بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، سيقام عزاء والدتي الحبيبة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد يوم الثلاثاء القادم 6 فبراير، نسألكم الدعاء».

وأعلنت تارا عماد مساء أمس وفاة والدتها، وشيعت الجنازة ظهر اليوم من مسجد الشرطة بحضور عدد من نجوم الفن.

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