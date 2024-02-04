تارا عماد تكشف مكان وموعد عزاء والدتها

كشفت الفنانة تارا عماد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن موعد ومكان عزاء والدتها الراحلة.

وكتبت تارا: «بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، سيقام عزاء والدتي الحبيبة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد يوم الثلاثاء القادم 6 فبراير، نسألكم الدعاء».

وأعلنت تارا عماد مساء أمس وفاة والدتها، وشيعت الجنازة ظهر اليوم من مسجد الشرطة بحضور عدد من نجوم الفن.