«متنخدعوش بالجو».. خبير أرصاد يكشف حالة الطقس الفترة المقبلة

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وحالة من الدفء تسود في البلاد بعد عدم الاستقرار في الطقس الذي شهدته الفترة الماضية، حتى وصلت فيه درجة الحرارة تحت الصفر وهي المرة الأولى في هذا الشتاء، ما جعل الكثيرين يتساءل عن الجو خلال الأيام المقبلة، والتي نوضحها في السطور التالية:

قال الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه شهدت درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا، منذ أمس السبت حتى في طقس اليوم، حيث سجَّلت درجة الحرارة حوالي 18 درجة مئوية إذ يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وشديد البرودة ليلاً، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، بالإضافة إلى وجود أمطار خفيفة ومتوسطة على على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة في الأيام القبلة

وتابع «القياتي» إن من المتوقع أن تشهد درجة الحرارة ارتفاعا آخر حتى بداية الأسبوع المقبل، لتصل العظمى إلى 23 درجة مئوية خلال ساعات النهار و12 درجة مئوية خلال ساعات الليل وذلك بالنسبة للقاهرة الكبرى، كما تصل إلى 26 و27 على محافظات جنوب الصعيد في ساعات النهار نتيجة تعرض البلاد لمرتفع جوي على طبقات الجو العليا.

وأضاف عضو هيئة الأرصاد أن على الرغم أن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على كل أنحاء البلاد إلا أن تظل الأجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء في ساعات الليل، محذرا المواطنين من الانخداع بحالة الطقس: «الناس متخففش الملابس ومتنخدعش بالطقس عشان الجو هيقلب تاني لأني في منخفضات جوية تانية هتتعرض ليها البلاد في باقي شهر فبراير»، مشيرا إلى أنه يعتبر شهري يناير وفبراير هما ذروة فصل الشتاء.

نصائح لتفادي التقلبات الجوية

وكانت وزارة الصحة والسكان قدمت عدة نصائح للمواطنين من أجل تجنب التقلبات الجوية الشديدة والتي منها:

- الحرص على ارتداء ملابس ثقيلة

- تناول طعام صحي يمد الجسم بالطاقة

- تناول المشروبات الساخنة

- الحفاظ على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة باستمرار.