نصائح مهمة للقيادة أثناء التقلبات الجوية.. والسرعة المثالية للسيارة

تشهد البلاد خلال الفترة الأخيرة حالة من التقلبات المناخية، حيث تتساقط الأمطار في العديد من المناطق، بالإضافة إلى الانخفاض في درجات الحرارة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية منذ أيام من تعرض البلاد لهذه التقلبات، وقيادة المركبات على الطرق السريعة أمر يحتاج إلى توخي الحذر خلال سقوط الأمطار وغيره.

حالة واحدة لغلق الطرق في المطر

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك بعض النصائح على المواطن الالتزام بها أثناء القيادة في التقلبات الجوية، للحماية من التعرض لأي مخاطر نتيجة سقوط للأمطار والشبورة أو رياح وأتربة وغيره، وتختلف تلك الإجراءات الوقائية التي يستحب أن يتبعها المواطن على حسب اختلاف حالة الطقس، فكل ظاهرة مناخية لها إجراء معين.

وأوضح أنه في حال سقوط الأمطار لابد أن يقوم قائد المركبة بخفض السرعة على الطريق، من 100 كيلو في الساعة إلى 80 كيلو في الساعة، ولفت إلى أن الوحدات المرورية تضخ عددا من الحملات على الطرق، للتأكد من عدم وقوع أي مشكلة أو حادث على الطريق، وإذا وقع حادث يكون هناك تدخل فوري.

ولفت إلى أن هناك حالة واحدة عند سقوط الأمطار تؤدي إلى غلق الطريق وهي أن تؤدي إلى حدوث هبوط أرضي في الطريق، وعندها يتم إرشاد المواطنين إلى طريق بديل حتى الانتهاء من إصلاح الضرر الذي لحق بالطريق.

إجراءات المرور في التقلبات الجوية

وفي حالة الشبورة لابد أن يقوم المواطن بخفض السرعة أثناء القيادة، أو أن يتوقف على جانب الطريق إلى أن تعود الرؤية، كما لفت إلى أنه في هذه الحالات عادة يتم غلق الطرق السريعة والزراعية والصحراوية، ولا يتم إعادة فتح الطريق مرة أخرى إلا حين تعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية من جانبها استقرار الحالة الجوية.

أما في حال الشبورة الخفيفة، قال الخبير المروري إن هناك بعض المناطق يتم فيها إخراج سيارات إرشادية لمعاونة المركبات، وتتمكن كل سيارة من هذه السيارات أن تقوم بإرشاد ما لا يزيد عن 40 مركبة، وتتميز هذه السيارات بإضاءة عالية حتى تتمكن من القيام بدورها.