لطلاب المدارس.. كيف تحمي نفسك من التقلبات الجوية مع بداية الترم الثاني

أيام قليلة تفصلنا عن عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني التي تكون في 8 فبراير من العام الجاري، إذ مع التقلبات الجوية التي تشهدها الفترة الحالية وانخفاض درجات الحرارة يتساءل الكثيرون من الطلاب وأولياء الأمور عن تفاصيل حالة الطقس مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

قال الدكتور محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن تحليل الخرائط الجوية يشير إلى استقرار الأحوال الجوية مع بداية دخول المدارس التي تكون بعد أسبوع تقريبا، إذ من المتوقع أن تكون درجة الحرارة في هذا الأسبوع حول معدلاتها الطبيعية على كافة مناطق الجهورية، فخلال ساعات الليل والصباح الباكر يكون الطقس شديدة البرودة وهو أمر طبيعي في ذروة فصل الشتاء ولكن من الوارد أن يكون هناك تغيير في هذه التوقعات إما بالسلب أو الإيجاب.

الطقس في بداية الفصل الدراسي الثاني

ونصح خبير الأرصاد الجوية الأمهات بضرورة الحفاظ على ارتداء الأطفال الملابس الشتوية الثقيلة واتخاذ كافة الإجراءت الاحترازية لأنه قد تشهد بعض الأيام حدوث شبورة مائية في الصباح الباكر ومن الممكن أن تكون كثيفة في بعض الأيام.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن طقس غد السبت، إذ من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية تسود البلاد وفرص لسقوط الأمطار التي تكون بين خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق من المحافظات، ومن المتوقع أن يكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وذلك على فترات متقطعة ما يزيد من الإحساس ببرودة.

نصائح لتفادي مخاطر التقلبات الجوية

قدمت وزارة الصحة والسكان عدة نصائح للمواطنين من أجل تجنب مخاطر التقلبات الجوية والإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا ومنها الحرص على ارتداء ملابس ثقيلة وتناول طعام صحي يمد الجسم بالطاقة ومشروبات ساخنة، والحفاظ على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة باستمرار.