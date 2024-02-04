أماكن سقوط الأمطار خلال طقس اليوم.. 7 نصائح لتفادي خطر التقلبات الجوية

تقلبات جوية عنيفة يشهدها الطقس خلال الأيام الحالية، تمثلت في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وهبوب رياح وسقوط أمطار، ومن المتوقع أن يشهد طقس اليوم الأحد، سقوط أمطار مُتفاوتة الشدة على أماكن مُتفرقة في أنحاء الجمهورية؛ لذا يُمكن الإشارة إلى أماكن سقوط الأمطار.

طقس اليوم الأحد

بينما يتساءل كثيرون عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال اليوم الأحد، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه من المتوقع أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد.

أماكن سقوط الأمطار

وعن أماكن سقوط الأمطار، توقعت «الأرصاد» سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نصائح لتفادي الطقس البارد

ولتجنب خطورة الطقس البارد الذي تشهده البلاد حاليًا قدمت هيئة «الأرصاد» عدة نصائح للمواطنين، تمثلت في:

- ارتداء الملابس الثقيلة.

- ارتداء الكمامات.

- عدم المشي بجوار أعمدة الإنارة خلال وقت سقوط الأمطار.

- عدم المشي بجوار المباني القديمة ولافتات الإعلانات.

- تناول المشروبات الساخنة.

- تناول الأطعمة الصحية لدعم جهاز المناعة؛ لكونه خط الدفاع الأول في الجسم والمسؤول عن التصدي للفيروسات والبكتيريا الضارة التي تهاجم الجسم من وقت لآخر، لا سيما خلال فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

- متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.