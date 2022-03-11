 خبراء تكنولوجيا: اكتشاف آليات تعلم مخ الإنسان تحتاج سنوات من البحث

قال الدكتور سيف الدولتلي، أستاذ مساعد بكلية الهندسة في الجامعة الألمانية، إن استخدام زراعة الشرائح في مخ الإنسان في التعليم يعتبر حلمًا في الوقت الحالي، ولانملك أي بوادر هندسية تؤكد قدرتنا على تعليم الإنسان من خلال إشارت المخ بزرع الشرائح حتى الآن، لافتًا إلى أن ذلك يحتاج الى عشرات السنوات من البحث العلمي.

وأوضح «الدولتلي»، خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «DMC» مساء الجمعة، أن تعليم مخ الإنسان مهارة أو شيء من خلال التكنولوجيا هو أمر غير مفهوم بيولوجيًا حتى الآن.

الروبوت مدرس بالمدارس في المواد النظرية

ومن جانبه، قال الدكتور عمر شحاتة، مدرس هندسة الميكاترونك والروبوتات بكلية الهندسة جامعة عين شمس: في الفصل المدرسي توجد بعض المهام التي يمكن أن يستبدل فيها المعلم بروبوت، وهناك بعد المهام التربوية والتعليمية لا يمكن لأحد أن يؤديها سوى المعلم البشري، لافتًا إلى أن الروبوت ينفذ المهام التقليدية المتكررة التي يمكن برمجته لتنفيذها، أما المهام التي تحتاج إلى تفاعل فلا يمكنه تنفيذها.

وأضاف «شحاتة» أن المناهج التعليمية التي يدرسها الطلاب تعتمد على أعمارهم وقدراتهم، وهناك بعض الأجزاء في المناهج يمكن الاستعانة بالروبوت مثل حل المسائل الرياضية وغيرها، ولكن توجد بعد المناهج التي تحتاج لمناقشة الطلاب وقياس التفاعل، لافتًا إلى أن الربووت يستطيع تدريس مناهج اللغات لأنها تعتمد على الروتينية والتكرار لتوصيل المعلومة للطلاب.

الروبوت مديرا للمدرسة

وأكد مدرس هندسة الميكاترونك والروبوتات بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أن هناك بعض المواد التي تتطلب تواجد العامل البشري لتوصيل المعلومة كاملة للطلاب وهنا يصعب استبدال المعلم فيها بالروبوت، مشيرًا إلى أن الروبوت يستطيع إدارة المدرسة في الشق التكراري مثل متابعة المدرسين والعمال، ولا يمكنه حل المشكلات التي تحدث بين الطلاب لأنها تتطلب تدخل العامل البشري واتخاذ القرار، وتطلب كذلك الجانب الإنساني في التعامل.