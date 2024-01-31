ما هدف إيلون ماسك من زراعة شريحة في مخ الإنسان؟.. مفاجآت غير متوقعة

لم تكن محاولة تجربة أجهزة متصلة بالدماغ تسمح للأشخاص بالتواصل مع أجهزة الكمبيوتر عن طريق التفكير وحده، جديدة، إلا أن الملياردير إيلون ماسك مؤسس شركة «نيورالينك»، والمالك لمنصة «X» (تويتر سابقا)، كشف نجاح عملية زراعة شريحة إليكترونية في مخ إنسان لأول مرة، وهو ما أصبح حديث العالم.

سيحتاج أي جهاز مخصص للزراعة البشرية إلى إزالة عدد من العقبات التنظيمية، للتأكد من أن الجهاز نفسه وعملية التثبيت واستمرار استخدامه آمنة نسبيًا وأن أي مخاطر محتملة مفهومة جيدًا.

ما هدف إيلون ماسك من زراعة شريحة في مخ الإنسان؟

موقع «newscientis»، نشر خبايا جديدة ومفاجآت حول شريحة إيلون ماسك، والهدف وراء اختراعها، حيث قال التقرير: «نحن بعيدون جدًا عن أن يكون هذا منتجًا تجاريًا، حيث ينتظرنا الكثير من الاختبارات والاعتماد، لذلك من السابق لأوانه معرفة ذلك، لكن ماسك أوضح أنه ينوي تسويق هذه التكنولوجيا، والتي أطلق عليها اسم Telepathy، والتي تسمح للمستخدمين بالتحكم في هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم».

بعد زراعة أول شريحة إليكترونية في مخ الإنسان.. تعرف على أسباب الاختراع

وكشف التقرير: «يمكن أن تسمح لك هذه الأجهزة بتنفيذ المهام مثل البحث عن المعلومات أو إجراء حسابات معقدة باستخدام أجهزة الكمبيوتر، ومن الناحية النظرية، يمكنها أيضًا إنشاء تخاطر تكنولوجي، واستعادة البصر للأشخاص المكفوفين، وتمكين الأشخاص المصابين بالشلل من التحكم في الأطراف الاصطناعية واستعادة حركتهم»، وهو الأمر الذي وصفه إيلون ماسك بأنه: «نوع من تعايش البشر مع الذكاء الاصطناعي».

تارا سبايرز جونز، البروفيسورة بجامعة إدنبرة بالمملكة المتحدة، قالت لمركز الإعلام العلمي، وهي منظمة غير ربحية في المملكة المتحدة، إن شركة «نيورالينك» لديها إمكانات كبيرة وأن العديد من المجموعات البحثية تعمل على أفكار مماثلة.