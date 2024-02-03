استشاري مخ وأعصاب: شريحة إيلون تمكن الإنسان من التحكم في تفكيره (فيديو)

قال الدكتور محمد ساهر هاشم استشاري المخ والأعصاب، إنّ شريحة إيلون ماسك ليست الشريحة الأولى التي يتم تركيبها في المخ كعلاج، ولكن في تسعينيات القرن الماضي تم تركيب شريحة عبارة عن بطارية تثير الكهرباء في منطقة معينة لعلاج مرض شلل الرعاش.

البطارية تحفز مكانا معينا يفرز مادة لعلاج مرض معين

وأضاف استشاري المخ والأعصاب في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي «البطارية تحفز مكانا معينا يفرز مادة لعلاج مرض معين، ونجحت، ولكن شريحة إيلون ماسك غيرت قوانين اللعبة تماما، لأنه عن طريق الجهاز المركب في دماغ يمكن أن يتحكم الإنسان في شيء بتفكيره، وهذا أمر طبي وغير طبي».

الجهاز يركب في المخ بواسطة روبوت حجمه مساوٍ للعملة المعدنية

وتابع استشاري المخ والأعصاب، «الجهاز يتم تركيبه في المخ بواسطة روبوت حجمه مساوٍ للعملة المعدنية، كما يتم استخدام خيوط كهربائية، هذه الخيوط تصل إلى أعصابنا ويمكن من خلالها قراءة الوصلات العصبية للقيام بأي عمل وظيفي، ولدينا في المخ أكثر من 80 مليار عصب».

هذا النوع من الجراحات لها نسب أخطاء كأي عملية جراحية أخرى

إلى ذلك، أوضح استشاري المخ والأعصاب أنّ هذا النوع من الجراحات لها نسب أخطاء كأي عملية جراحية أخرى، فقد تؤدي إلى إلى إصابات في المخ أو تشنجات صرعية، وقد يتم تركيب البطارية في مكان خاطئ.