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وحدة تكافؤ الفرص بقنا تعلن تنظيم مسابقة الأم المثالية 2024

كتب:

رجب آدم
03:47 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
اللواء أشرف الداودى محافظ قنا

اللواء أشرف الداودى محافظ قنا

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة قنا، تنظيم مسابقة لاختيار الأم المثالية، تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وذلك من الموظفات والعاملات بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز التسعة تقديرا لتضحياتهن.

شروط اختيار الأم المثالية 2024

وأوضحت حنان صابر، مديرة الوحدة، أن مسابقة الأم المثالية تأتى تزامنا مع احتفالية الدولة بتكريم المرأة المصرية يوم 16مارس من كل عام، مشيرة إلى أنه يشترط أن تكون الأم المرشحة تعمل بالديوان العام أو الوحدات المحلية وأن يكون لها قصة عطاء واضحة، خاصة المرأة المعيلة بتصنيفاتها المختلفة. 

وأضافت أن المستندات المطلوبة للتقدم بالمسابقة تضم بيان حالة وظيفية مختوم، وقصة عطاء واضحة، وصورة شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومى للأم المرشحة وللأبناء وشهادات الميلاد للأولاد القصر، صورة قسيمة الزواج أو شهادة وفاة الزوج، والمؤهلات الدراسية للأبناء، الشهادة المرضية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة، وصورة معتمدة من شهادة التأهيل للأم ذات الإعاقة أو الأبناء من ذوي الإعاقة، ورقم تليفون .

الجدير بالذكر أنه على من ترغب في التقدم للمسابقة تسليم الملف الخاص بها بوحدة تكافؤ الفرص والوحدات التابعة لها بمجالس المدن، وذلك بدءا من اليوم الإثنين 31 يناير الجاري وحتى يوم 27 فبراير.

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