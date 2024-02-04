نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنيا 2024.. جار التصحيح

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا 2024، عقب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة التي تجرى حاليا في الكنترولات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنيا

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنيا 2024 من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا من هـنـا، وذلك عقب كتابة رقم الجلوس واسم الطالب والضغط على الاستعلام.

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الإعدادية

وقال مسؤول بمديرية التربية والتعليم، في تصريحات لـ«لوطن»، إن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، سيعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا 2024 خلال الأسبوع الجاري، وستكون مقسمة على 3 قطاعات، يشمل القطاع الأول مراكز شمال المحافظة، ويتضمن مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار ومطاي، والقطاع الثاني وسط المحافظة ويشمل مركزي سمالوط والمنيا، والقطاع الثالث والأخير جنوب المحافظة، ويضم مراكز أبو قرقاص وملوي وديرمواس.

كما سيقوم محافظ المنيا بالاتصال هاتفيا بأوائل الطلاب لتهنئتهم بالحصول على مراكز متقدمة في الشهادة الإعدادية.