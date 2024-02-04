بعد انهيار أسعاره بالسوق السوداء.. هل يستمر الدولار في التراجع؟

شهدت أسعار الدولار في السوق الموازية، عددا من التراجعات الكبيرة تقدر بنحو 18 جنيها، ليتراوح سعر الدولار في السوق الموزاي ما بين 54 إلى 55 جنيها؛ إذ تسعي الدولة المصرية إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية لضخ المزيد من الدولارات في السوق المصرية.

توقعات أسعار الدولار في السوق السوداء

وقال بلال شعيب الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المتوقع أن يستمر سعر الدولار في التراجع بالسوق السوداء لعدد من الأسباب أهمها؛ التراجع الكبير في أسعار الذهب، حيث كان يقيم سعر الدولار من خلال الذهب.

زيادة الاستثمارات الأجنبية

وتوقع شعيب، زيادة الاستثمارات الأجنبية، ومع دخول تلك الاستثمارات للسوق المصرية بشكل فعلي، والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ستتراجع أسعار الدولار في مصر، وبالتالي يمكن ذلك الدولة من توفير مستلزمات الإنتاج والتي بدورها تجعل هناك عائدا على حصيلة الصادرات بشكل كبير، وبالتالي توفير نقد أجنبي في مصر لتدعيم الاحتياطي الأجنبي وحل مشكلة شح العملة الدولارية في مصر.