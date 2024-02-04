خبير اقتصادي يكشف أسباب انهيار أسعار الدولار في السوق السوداء

قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن انخفاض أسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق الموزاي يرجع إلى عدد من الأسباب؛ أهمها وجود أخبار عن توفر سيولة دولارية كبيرة قادمة إلى مصر من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي من جانب، ومن جانب آخر وجود اتفاق مع مستثمرين أجانب لتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، وسينتج عنه ضخ كم كبير من مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري.

أسباب تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء

وأوضح شعيب في تصريحات لـ«الوطن»، أن حالة عدم اليقين التي تنتاب السوق المصرية أدت إلى ركود في السوق الموازي، ومع حالة الترقب يضطر المواطنون لبيع ما لديهم من دولارات خوفاً من انهيار السعر، وبالتالي أدت تلك الأسباب بدورها إلى انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازي حيث تراجع السعر من 70 جنيها إلى ما بين 54 و55 جنيها.

استقرار نسبي في الأسواق

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ذلك التراجع في أسعار الدولار أدى إلى حدوث حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق، ومع ضخ المزيد من الدولارات عبر المصادر الأخرى كقناة السويس، والقطاع السياحي الذي يوفر لمصر حوالي 13.5 مليار دولار، بالإضافة إلى الصادرات التي توفر لمصر حوالي 40 مليار دولار سنويا، وخطة مصر الطموحة للوصول لـ100 مليار دولار صادرات سيحدث استقرار نسبي كبير في أسعار السلع في مصر.