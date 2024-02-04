بعد انهيار الدولار في السوق السوداء.. هل تتراجع أسعار الذهب؟

ضربات موجعة، شهدتها أسعار الدولار في السوق الموازية خلال الفترة القليلة الماضية وحتى اليوم، حيث تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بنحو 18 جنيهاً، منخفضا من 72 جنيها إلى 54 جنيهاً، مع وجود توقعات باستمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة مع العديد من الاستثمارات الأجنبية في مصر تقدر بمليارات الدولارات.

استمرار تراجع أسعار الذهب

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن أي انخفاض لسعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية، يؤدي إلى استمرار تراجع أسعار الذهب، خاصة في ظل تراجع معدلات الطلب على شراء السبائك والمشغولات الذهبية.

وأشار نجيب، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بشكل كبير بعدد من العوامل أهمها سعر الأوقية العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية، بالإضافة إلى معدل الطلب مقارنة بمعدل العرض.

أسعار الذهب اليوم

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر ليسجل نحو 3942 جنيها للشراء، بدون مصنعية، وفقاً لشعبة الذهب.

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر ليسجل نحو 3450 جنيها للشراء، بدون مصنعية، وفقاً لشعبة الذهب.

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر ليسجل نحو 2957 جنيها للشراء، بدون مصنعية، وفقاً لشعبة الذهب.

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر ليسجل نحو 2306 جنيهات للشراء، بدون مصنعية، وفقاً لشعبة الذهب.

- تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم ليسجل نحو 27600 جنيه للشراء.