تقليل زمن تخفيف أحمال الكهرباء لربع ساعة فقط في بعض المناطق

كشفت مصادر في الشركة القابضة للكهرباء، عن خطة جديدة لتخفيف أحمال الكهرباء وانقطاع التيار، في بعض المناطق، التي من شأنها تقليل زمن قطع التيار، تخفيفا على المواطنين، بالتزامن مع قرب بدء التيرم الثاني للعام الدراسي وأيضاً مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

تقليل زمن قطع الكهرباء

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الخطة الجديدة المطبقة في تخفيف أحمال الكهرباء وانقطاع التيار تتضمَّن تقليل زمن قطع التيار من ساعة إلى ربع ساعة فقط وتصل لـ30 دقيقة فقط، وذلك في المناطق الحيوية والتي تضم المستشفيات والمدارس وأيضا السفارات الدبلوماسية وبعض الجهات الحكومية التي تشهد إقبالاً من المواطنين لإنهاء خدماتهم.

تخفيف الأحمال

ونوهت المصادر بأن توقيت قطع الكهرباء في هذه الأماكن يتراوح مدته بدءا من اليوم من 15 دقيقة إلى 30 دقيقة فقط، مؤكدة في تصريحاتها لـ«الوطن»، استمرار عمل خطة تخفيف الأحمال بالمواعيد التي أقرها مجلس الوزراء من الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء يوميا مع وقف القطع وتخفيف الأحمال ليلا.

قطع الكهرباء في المحافظات

وأكدت المصادر، أن شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى المحافظات ملتزمة بتعليمات قطع التيار لمدة 6 ساعات فقط يوميا مع عدم قطع الكهرباء في توقيت الليل، إذ تستمر الشركات في تطبيق التعليمات التالية دون تغيير باستثناء المناطق الحيوية التي تشهد حاليا تقليلا في زمن قطع الكهرباء، وجاءت التعليمات كالتالي:

- بدء قطع الكهرباء الساعة الحادية عشرة صباحا.

- آخر موعد لقطع الكهرباء الساعة 5 مساء.

- تقليل مدة تخفيف الأحمال لـ6 ساعات فقط بدلا من 12 ساعة.

- مدة تخفيف الأحمال 60 دقيقة وتنفذها مراكز تحكم شركات توزيع الكهرباء.

-تقليل زمن القطع في المناطق الحيوية والهامة إلى ربع ساعة فقط بحد أقصى.

-الالتزام بعدم قطع الكهرباء في رمضان بعد توقيت الإفطار وانتهاء القطع قبل موعد الإفطار بساعة.

يأتي ذلك استكمالا لتعليمات الشركة القابضة للكهرباء بشأن خطة تخفيف الأحمال تسهيلا على المواطنين، وبدأت تعليمات بوقف القطع ليلا، ثم انتهاء أعمال القطع قبل الإفطار بساعة، ثم تخفيف وتقليل زمن القطع في المنطلق الحيوية والخدمية.