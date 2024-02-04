صحيفة تكشف مفاجأة عن مدرب منتخب مصر بعد إقالة فيتوريا: «الاتفاق تم»

قبل 7 أيام ودَّع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا، ومنذ ذلك الحين، لم يبقَ الحال كما هو عليه، وباتت القرارات تتوالى واحدة تلو الأخرى، لعل آخرها توجيه الشكر لروي فيتوريا، الذي فشل في تحقيق حلم ملايين المصريين الذين كانوا ينتظرون الذهاب بعيدًا في البطولة الأهم على مستوى القارة السمراء، لتبدأ التكهنات حول ملامح البديل المرتقب.. فماذا قالت الصحف عن بديل فيتوريا؟

مَن مدرب مصر الجديد بعد روي فيتوريا؟

«الاتفاق تم».. هكذا كتبت صحيفة «3news»، التي أكدت خلال مصادرها أن الاتفاق بين اتحاد الكرة وهيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية سابقًا تم بشكل نهائي، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي، الذي كان مؤجلًا بسبب مماطلة المدرب البرتغالي روي فيتوريا في الموافقة على الرحيل، قبل نجاح المفاوضات وتوجيه الشكر للبرتغالي.

لم يتبقَ سوى الاتفاق على التفاصيل المالية قبل الإعلان الرسمي، إذ لا يزال هذا البند هو الذي قد يؤخر أيضًا الكشف عن الصفقة الأهم على مستوى كرة القدم المصرية، بعد أداء مصر المخيب للآمال في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، عقب الخروج من دور الـ16 بعد سلسلة تعادلات في دور المجموعات.

في غضون ذلك، فشلت المناقشات بين كوت ديفوار ورينارد في الحصول على خدماته، خلال المرحلة المنقضية، مثلما قال المدرب الفرنسي في تصريحات على قناة كانال بلس، إذ فشلت المفاوضات في الوصول إلى المراحل النهائية، قائلًا: «لم تنتهِ المفاوضات بشكل إيجابي».

رينارد الذي قاد كوت ديفوار إلى مجد كأس أمم أفريقيا في عام 2015، بات هدفًا لغانا، لكن أيضًا تشير التقارير إلى أن مطالب المدرب الفرنسي المادية أنهت الاتفاق بشكل سلبي أيضًا، لذلك على الاتحاد المصري أن يحافظ على خط المفاوضات والوصول إلى نقطة اتفاق مع المدرب الفرنسي على الجانب المادي.

قبل نجاحه مع كوت ديفوار، حقق البالغ من العمر 55 عامًا، نجاحًا تاريخيًا بقيادة زامبيا إلى لقب كأس الأمم الأفريقية الأول في عام 2013، بعد أن هزم المنتخب الإيفواري في النهائي.

كما تأهل رينارد بالمغرب إلى كأس العالم 2018 في روسيا، وهي الأولى لهم منذ عام 1998، ومع ذلك، لم يكن راضيا عن أداء فريقه خلال البطولة القارية 2019، حيث سقط أسود الأطلس على يد بنين في دور الـ16، ما قاده للاستقالة.

بينما تتطلع مصر إلى إعادة البناء بعد خيبة أمل كأس الأمم الأفريقية، فإن تعيين هيرفي رينارد يمكن أن يكون تجربة بمنظور جديد إلى المنتخب الوطني.