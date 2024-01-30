عاجل.. اتحاد الكرة يقرر فسخ عقد فيتوريا.. ومفاجأة في قيمة الشرط الجزائي

أبلغ الكابتن حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الأول، بالرحيل عن قيادة المنتخب المصري، بعد خروج المنتخب من دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

فيتوريا يصدم حازم إمام بعد إبلاغه بالرحيل عن تدريب المنتخب

وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ «الوطن سبورت»: «حازم إمام أبلغ روي فيتوريا، بالرحيل عن تدريب الفراعنة، وحصل منه على تقرير عن أسباب هزيمة المنتخب وخروجه من دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية.

وأضاف المصدر: « حازم إمام طلب من فيتوريا أن يتم إنهاء التعاقد بالتراضي، على أن يحصل على نصف قيمة الشرط الجزائي، والتي تقدر بشهر ونصف فقط من عقده مع الاتحاد بدلا من ثلاثة شهور، وهو الأمر الذي رفضه المدرب الأجنبي، مطالبًا بالحصول على كافة الشرط الجزائي.

وتابع: «اتحاد الكرة سوف يبلغ فيتوريا رسميًا بجواب رسمي وفاكس رسمي على ميل المدرب ووكيله قبل بداية شهر فبراير، حتى لا يكون له الحق في الحصول على راتب فبراير.