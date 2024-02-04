إزالة المطبات من شوارع الغردقة حفاظا على سلامة المواطنين

بدأت أجهزة مدينة الغردقة في إزالة المطبات القديمة بعدة شوارع اليوم الأحد، استعدادا لإنشاء مطبات جديدة مطابقة للمواصفات، حفاظا على سلامة المواطنين، بسبب سوء حالة المطبات القديمة، وذلك بتوجيهات من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

إزالة مطبات شوارع الغردقة

وكشف مجلس مدينة الغردقة في بيان صحفي، أنه جرى البدء في إزالة المطبات القديمة بشارع شيراتون لاستبدالها بمطبات صناعية جديدة مطابقة للمواصفات العالمية وذلك لإلزام السيارات بتهدئة سرعتها حرصا على سلامة المشاة.

وبدأت أجهزة الغردقة بالتنسيق مع مرور البحر الأحمر ومجلس المدينة التنفيذ بشارع شيراتون، باعتباره أكثر الطرق الحيوية بالمدينة والأكثر ازدحاما.

مدينة الغردقة

ومن جانبه أشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» أن الغردقة شهدت تطوير أعمال الجزيرة الوسطى بطريق المطار وإنشاء جدارية مضيئة تعكس المظهر الحضاري لمدينة الغردقة، كونها مدينة سياحية وواجهة مصر السياحية، حيث تستقبل آلاف السائحين يومياً عبر عشرات رحلات الطيران من مختلف الجنسيات.