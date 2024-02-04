تحدٍ خطير على تيك توك يتسبب في وفاة طفل بطريقة مأساوية.. احذر فعله

ما زالت التحديات الغريبة والخطيرة منتشرة على تطبيق «تيك توك»، في كل أنحاء العالم لدرجة أنها تسببت في وفاة البعض منهم، آخرها واقعة الطفل البريطاني الذي توفي بطريقة مأساوية إثر مشاركته في تحدٍ خطير على التطبيق تسبب في فقدان حياته وفقا لما ذكرته صحيفة «مترو البريطانية».

ابتلع الطفل البريطاني الذي يبلغ من العمر 8 سنوات، 10 مغناطيسات صغيرة، أثناء مشاركته التحدي على التيك توك، حيث بعد ذلك التصقت الكرات الفضية ببعضها البعض في أمعائه، ما أدت إلى تكوين صف طوله 30 مليمترا، تسبب في حدوث ثقب أمعائه الدقيقة.

وفاة طفل من تحدي تيك توك

لم يُخبر الطفل الذي يدعى «ريس ميلوم» أحدا من عائلته بأنه ابتلع مغناطيسات، إذ بعد مرور الوقت شعر بالتعب والألم، وقامت والدته بإعطائه بعض الأدوية المسكنة ولكنها لم تنجح، لتتجه على الفور إلى المستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وبعد ذلك بدأ الطفل في التعافي وقرر الطبيب عودته إلى المنزل، ولكن بعد ساعات قليلة ظهرت عليه أعراض خطيرة منها رفضه تناول أي طعام وصعوبة في شرب السوائل، كما أنه لم يستطع الرؤية وبعد ذلك غاب وعيه ثم فقد حياته، حيث اكتشفت عائلة الطفل أنه قام بهذا الفعل بعد وفاته من خلال فحص الأشعة المقطعية لكامل الجسم.

مخاطر ابتلاع المغناطيس

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد عبدالوهاب، استشاري أمراض الباطنة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المغناطيس يحتوي على نسبة من الحديد، لذلك في حال دخوله للجسم يمثل خطورة كبيرة، خاصة إذا كان الحديد يحتوي على صدى.

أشار «عبد الوهاب» إلى أن عند أكسدة المغناطيس داخل الجسم يؤثر على الأمعاء، ما يؤدي إلى حدوث تسمم في الدم، كما أنه من الممكن أن يسبب ثقبا في الأمعاء مثلما حدث مع الطفل، لذلك عند دخول أي شيء غريب داخل بطن الطفل يجب على الأم التوجه إلى الطبيب على الفور من أجل إجراء الفحوصات اللازمة.