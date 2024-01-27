 وجبة أعواد الأسنان المقلية.. تحدي خطير على «تيك توك» في كوريا الجنوبية

من المعروف أن استخدام أعواد الأسنان واحدة من العادات الصحية التي يحرص العديد من الأشخاص على المداومة عليها، كجزء من روتين العناية بالأسنان، وذلك من أجل التخلص من بقايا الطعام ومواجهة المشاكل الخاصة بالتسوس، ولكن الوضع يكون مختلفا في كوريا الجنوبية، إذ يناولون هذه الأعواد كنوع طعام بدلا من العناية بالأسنان، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أكلة أعواد الأسنان المقلية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الكوريين وهو يتناول أعواد أسنان مقلية على شكل بطاطس مجعدة، إذ اكتسبت شعبية كبيرة من قبل المواطنين ولكن سرعان ما تدخلت وزارة سلامة الغذاء والدواء، مؤكدة خطورة تناول أعواد الأسنان المقلية لعدم اختبار سلامتها: «لم يتم التحقق من سلامة أعواد الأسنان من حيث صلاحيتها للأكل.. من فضلك لا تأكلها» وفقا لمنشور تم تداولها على منصة «إكس» تويتر سابقا.

المادة المصنوعة منها أعواد الأسنان

يتم صناعة أعواد الأسنان من خلال عنصر يسمى «السوربيتول» الذي من الممكن أن يسبب الإصابة بالقيء والإسهال وبعض الالتهابات، إذا تم استهلاكه بشكل مفرط ولكن عند استخدامه بكميات قليلة لا يؤثر على الجسم وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية في كوريا الجنوبية.

شعبية كبيرة تحظى بها برامج تناول الطعام التي يتم تداولها على تطبيق «تيك توك»، خاصة في كوريا الجنوبية ومنها برنامج يسمى «موكبانج» وهو يعرض محتوى لأشخاص يتناولون كميات كبيرة من الطعام، أو مأكولات غير عادية.