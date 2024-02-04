سعر طن الحديد اليوم الأحد 4-2-2024 في مصر.. كم يسجل الآن؟

سجل سعر طن الحديد اليوم الأحد 4-2-2024 في مصر بمختلف الشركات والمصانع حالة من الاستقرار النسبي، حيث يتابع كثير من المواطنين أسعار مواد البناء، وأبرزها الحديد والأسمنت، وتتغير أسعارهما بشكل يومي.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وبحسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، توضح «الوطن» عبر السطور التالية سعر طن الحديد اليوم في مصر، «أسعار بيع للمستهلك».

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الأحد 52618 جنيهاً للطن الواحد، وهو سعر بيع للمستهلك.

سعر حديد عز

كما سجل سعر حديد عز اليوم الأحد 54533 جنيهاً للطن الواحد، كسعر بيع للمستهلك.

سعر الأسمنت الرمادي

أما أسعار الأسمنت اليوم الأحد، فسجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم 2343 جنيهاً، كسعر بيع للمستهلك.

أسعار الحديد اليوم عالمياً

واستعرضت بوابة الأسعار المحلية والعالمية أسعار الحديد اليوم الأحد على المستوى العالمي، وجاء متوسط الأسعار كالتالي:

- سعر طن البليت سجل: 507 دولاراً.

- سعر حديد التسليح سجل: 577 دولاراً.

- سعر الحديد الخام سجل: 138 دولاراً.