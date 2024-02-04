«مدبولي»: تنمية الساحل الشمالي وفق أسس ومعايير تخطيطية

تسعى الدولة لجعل مدينة «رأس الحكمة الجديدة» مقصداً سياحياً عالمياً يتماشى مع الرؤية القومية لتنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى، وفى إطار توجهها لإنشاء مدن سياحية مستدامة بيئياً على البحر المتوسط.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة مستمرة للمشروعات التى تستهدف تنمية وتطوير مناطق الساحل الشمالى الغربى، وذلك سعياً لجعلها أكثراً جذباً للعمران والتنمية، واستغلالاً لما تتمتع به تلك المناطق من مقومات وإمكانات تجعلها مقصداً سياحياً عالمياً.

وأشار رئيس الوزراء، فى تصريحات سابقة عن «رأس الحكمة»، إلى أن الدولة مهتمة بتنمية الساحل الشمالى وفق أسس ومعايير تخطيطية تضمن الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة من خلال تشجيع وجذب القطاع الخاص للمشاركة فى تنمية المدينة.

وكذلك العمل على تعزيز دور سكان وأهالى المنطقة فى عمليات التنمية التى من المقرر أن تشمل العديد من القطاعات، وإشراكهم بشكل أكبر فيما يتم تنفيذه من مشروعات، إلى جانب العمل على إنشاء قرية بدوية متكاملة، بما يسهم فى رفع مستوى معيشة قاطنى تلك المنطقة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات.

وتابع رئيس الوزراء: «من هنا كان التوجه لإقامة المدن الجديدة، وبينها العلمين الجديدة، لتكون مجتمعاً عمرانياً جديداً يجذب الشباب للسكن والعيش فيه بدلاً من البناء على الأراضى الزراعية، إلى جانب إقامة العديد من الأنشطة الاقتصادية التى تُدر عائداً كبيراً للاقتصاد المصرى، ومنها إنشاء ميناء لوجيستى لربط مصر بشكل أكبر بأوروبا، وهذا كله إضافة إلى النشاط السياحى بالمدينة».

«الجزار»: ستكون مجتمعاً حضرياً يتناغم مع الطبيعة

ومن جانبه، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن مدينة رأس الحكمة الجديدة ستكون مقصداً سياحياً عالمياً يتماشى مع الرؤية القومية والإقليمية لمنطقة الساحل الشمالى الغربى، وهو ما سينعكس على تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات، ومنها إنشاء مدينة سياحية بيئية مستدامة على البحر المتوسط تنافس مثيلاتها على المستوى العالمى، مع تحقيق مجتمع حضرى مستدام يتناغم مع طبيعة وخصائص الموقع وتوفير الأنشطة الاقتصادية الملائمة لخصائص المجتمع المحلى.

«شعيب»: «رأس الحكمة» مدينة مستدامة وتنافس مثيلاتها

وحول طبيعة المدينة الجديدة قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فى حوار سابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن هناك نموذجاً جديداً يجرى تنفيذه على أرض محافظة مطروح، على غرار مدينة العلمين الجديدة، وهو إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة، لتكون بمثابة مقصد سياحى عالمى يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير منطقة الساحل الشمالى الغربى، الذى كان يضم فى بعض مواقعه سابقاً حقول ألغام، بينما أصبح الآن يمثل نموذجاً متميزاً للعمران والتنمية، وهو مدينة العلمين الجديدة، وقريباً ستكون رأس الحكمة الجديدة مدينة سياحية بيئية مستدامة على البحر المتوسط، تنافس مثيلاتها على المستوى العالمى.