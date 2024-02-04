أماكن انقطاع المياه غدا في المحافظات.. الخريطة الكاملة

يبحث المواطنون عن أماكن انقطاع المياه غدا في المحافظات، وذلك بعد إعلان بعض شركات المياه و الصرف الصحي عن قطع مؤقت بعدة مناطق في مختلف المحافظات لإجراء عمليات الصيانة، كما أصدرت بيانات حول ذلك لتنبيه المواطنين بتوفير احتياجاتهم من الماء خلال مدة الانقطاع.

وحول أماكن انقطاع المياه في المحافظات غداً، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، أوقات انقطاع المياه في قريتي «طوخ دلكه، ميت أبو الكوم»، بمدينة تلا، ومدينة شبين الكوم وضواحيها «كفر المصيلحة وميت خاقان» من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

أماكن انقطاع المياه غدا في المحافظات

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن قرية غياضة الشرقية وتوابعها بمركز ببا، غدا الاثنين الموافق 5/2/2024 من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 12 ليلا لمدة 12 ساعة، وذلك للقيام بأعمال التطهير بمحطة مياه غياضة الشرقية بمركز ببا.

كما أعلنت الشركة أيضا، عن انقطاع المياه عن قرية دلهانس وتوابعها بمركز الفشن، غدا الاثنين الموافق 5/12/2024 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء لمدة 12 ساعة، وذلك للقيام بأعمال التطهير بمحطة مياه بشرى بمركز الفشن، كما تنقطع المياه أيضا عن قريتي بني عقبة والفقيرة بمركز ببا.

مواعيد انقطاع المياه غدا

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، عن انقطاع المياه غدا في بعض قرى مركز دمنهور وشبراخيت بداية من الساعة 11 صباحا حتى 1 ظهرا لإجراء عمليات صيانة.

كما تعلن خلال الساعات القادمة صفحات الوحدة المحلية للمدن والمراكز في المحافظات أماكن انقطاع المياه طبقا للنشرة اليومية لهم.

وتهيب شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.