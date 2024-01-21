أماكن انقطاع المياه بالفيوم لمدة 8 ساعات غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في قرى مركزين، وذلك لمدة تصل إلى 8 ساعات، غدا الاثنين، بسبب بعض أعمال الإصلاح، مُطالبة المواطنين، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه طوال فترة الانقطاع، ولحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه المتأثرة بالانقطاع تباعًا.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أماكن انقطاع المياه، غدا الاثنين، بالفيوم، ومدة انقطاع المياه، فضلًا عن أسباب الانقطاع، ورقم الخط الساخن للمياه، ورقم شركة المياه بالفيوم لطلب سيارات مياه الشرب النظيفة في حالة احتياجها خلال فترة الانقطاع.

سبب انقطاع المياه في الفيوم غدا

وأوضحت شركة المياه بالفيوم، في بيان، أنّ سبب انقطاع المياه في الفيوم، غدا الاثنين، يأتي نظرًا لأعمال الصيانة اللازمة لخط مياه الشرب قطر 450 مم بطريق عبود/ أبوكساه بدائرة مركز أبشواي، مما يستلزم قطع المياه لفترة.

مدة انقطاع المياه غدا قسم الفيوم

وبحسب البيان، فإنّ مدة انقطاع المياه غدا في محافظة الفيوم تستمر لمدة 8 ساعات بدءًا من الساعة 2:00 ظهر غد الاثنين، وحتى الساعة 10:00 مساء نفس اليوم، وهو الوقت المخصص لعملية الإصلاح.

أماكن انقطاع المياه غدا

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيانها، أنّ أماكن انقطاع المياه، غدا الاثنين، يتضمن بعض القرى في مركزي سنورس وأبشواي كالآتي:

- من مركز أبشواي.. عبود، وشكشوك، وتوابعهم.

- من مركز سنورس.. سنهور البحرية وتوابعها، ووليدة وتوابعها، والمنطقة السياحية.

أخبار شركة مياه الفيوم اليوم

وناشدت شركة مياه الفيوم، في بيانها اليوم، المواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات في المناطق المتأثرة بالانقطاع بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه طوال فترة الانقطاع لحين انتهاء الإصلاحات وإعادة ضخ المياه مجددًا.

ما هو الخط الساخن للمياه؟

ويمكن للمواطنين طلب سيارة مياه شرب نظيفة، من خلال رقم شركة المياه بالفيوم في حالة احتياجهم لها طوال فترة الانقطاع، سواء عبر الخط الساخن للمياه على رقم 125، أو واتساب على رقم 01275358538، أو من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.