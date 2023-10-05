أماكن انقطاع المياه في الجيزة غدا.. اعرف المواعيد

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق غدا الجمعة، مناشدة المواطنين في المناطق المتضررة باتخاذ احتياطاتهم وتخزين المياه.

وفي السطور التالية، نعرض أماكن انقطاع المياه وفق بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

أماكن انقطاع المياه

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، مناطق انقطاع المياه، لافتة إلى انقطاعها في مناطق "ج - 18 أ" بهضبة الأهرام.

ومن المقرر وفق بيان الشركة، قطع المياه لمدة 4 ساعات ابتداءً من الساعة الثانية عشر مساء الجمعة، وحتى الساعة الرابعة صباح يوم السبت 7 أكتوبر.

سبب انقطاع مياه الشرب بالجيزة

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن سبب انقطاع المياه في المناطق المذكورة يرجع إلى أعمال إحلال وتجديد مواسير مياه بشارعي 18 أ ، 2 ج، الأمر الذي يستلزم قفل المياه عن خط قطر 200 مم لإنهاء الأعمال.

وتيسيرا على المواطنين، توفر الشركة في المناطق المتضررة، إمكانية طلب سيارات مياه صالحة للشرب إذ تكون متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، ويمكن طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125.