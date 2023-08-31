أماكن انقطاع المياه في بعض المناطق بالقاهرة غدا.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة، انقطاع المياه غدًا الجمعة في عدد من المناطق، مطالبة المواطنين بالحذر في هذه المدة، والاستعداد لتخزين المياه أو طلب سيارات من الشركة لتوصيلها لهم.

وكشفت شركة مياه الشرب، عن انقطاع المياه غدا بمحافظة القاهرة في عدد من المناطق، وهو ما نعرضه في السطور التالية.

أماكن انقطاع المياه غدا

ومن المقرر انقطاع المياه غدا عن مناطق عين شمس، مصر الجديدة، مدينة نصر، والحي العاشر، وفق تأكيد شركة مياه الشرب في بيان لها.

مدة انقطاع المياه

وسيتم قطع المياه في المناطق المذكورة، اعتبارًا من الساعة 10 من مساء يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر حتى الساعة 10 من صباح يوم السبت الموافق 2 من نفس الشهر لمدة 12 ساعة.

وأرجعت شركة مياه الشرب بالقاهرة، سبب انقطاع المياه إلى إجراء أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200مم، بشارع عبد الحميد بدوي.

وحرصا على مصلحة المواطنين وأصحاب الأعمال، أهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، ودفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا في المناطق المتأثرة ومن يريد طلبها الاتصال بالخط الساخن 125.