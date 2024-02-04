رحلة انهيار الدولار في السوق السوداء خلال 48 ساعة.. ماذا حدث؟

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، خلال الـ48 ساعة الماضية، العديد من الضربات الموجعة والعنيفة، حيث تراجع السعر في السوق السوداء بوتيرة قوية وغير مسبوقة، فبعد أن تخطى في السوق الموازي خلال الأيام الماضية 72 جنيها، وصل مع منتصف الأحد 4 فبراير، إلى ما دون الـ55 جنيها، مع وجود مؤشرات قوية على استمرار التراجع خلال الفترة المقبلة، وفقا لعدد من الخبراء.

أسعار الدولار في السوق السوداء

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، رحلة انهيار أسعار الدولار في السوق السوداء خلال الـ48 ساعة الماضية، في ظل وجود مؤشرات على قرب الاتفاق بين الحكومة وعدد من الشركات والجهات على تنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، ما يوفر لمصر مليارات الدولارات.

انخفاض أسعار الدولار

سجل سعر الدولار في السوق السوداء الجمعة الماضية، نحو 70 جنيها، عاود التراجع مجددا بوتيرة سريعة، ليتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازي اليوم بين 54 إلى 55 جنيها، بنسبة انخفاض وصلت إلى 21% تقريبا، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض.

أسباب تراجع أسعار الدولار

- قرب الاتفاق بين الحكومة المصرية وعدد المستثمرين الأجانب على تنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي.

- حملات الدولة خلال الأيام الماضية، على تجار العملة الصعبة في السوق السوداء.