انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي لدورة تنمية مهارات المديرين بالبحيرة

انطلقت اليوم فاعليات الأسبوع التدريبي الرابع بمحافظة البحيرة لدورتي تنمية مهارات مديري ومسئولي الموارد البشرية، وبرنامج تنمية مهارات مديري التعاقدات الحكومية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة للتحول الرقمي لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل سرعة إنجاز الأعمال اليومية التي يقوم بها الموظفون.

تكثيف الدورات التدريبية في البحيرة

ووجهت الدكتورة نهال بلبع، بتكثيف الدورات التدريبية وتنمية قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية لبناء جهاز إداري كفء وفقاً لأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جهتها أشارت داليا عثمان مدير مديرية التنظيم والإدارة، إلى ضرورة توافق كافة البرامج التدريبية المقدمة لخدمة المواطنين ومكافحة الفساد الإداري والحوكمة مع تحقيق رؤية مصر 2023.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أنه تم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين بالجهاز الحكومي في مجالات الخدمات التكنولوجية.

وذكر حسنين محمد حسنين مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإداري، إلى أنه تم إطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الرابع من المرحلة الثانية للمبادرة التدريبية لمحو الأمية الرقمية وبناء القدرات لتنمية مهارات مسؤلي ومديري الموارد البشرية بجميع الجهات الحكومية.