تامر عاشور يحتفل بنجاح «هيجيلي موجوع».. ويوجه رسالة للجمهور

احتفل المطرب تامر عاشور مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتصدر أغنية هيجيلي موجوع كأفضل أغنية على اليوتيوب.

ونشر تامر عاشور، الأغنية وعلق عليها: «المركز الـ13 على العالم كأفضل music video على اليوتيوب، والمركز الـ75 على العالم كأفضل أغنية على اليوتيوب والمركز الأول في جميع الدول العربية.. ألف شكر لجمهوري في كل مكان».

أغنية هيجيلي موجوع لتامر عاشور

وطرح المطرب تامر عاشور، مؤخرًا، أغنيته الجديدة «هيجيلي موجوع»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والتي حققت مشاهدات عالية.

كما تصدرت التريند وقائمة الأكثر استماعا ونالت إشادات الجمهور وهي من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.