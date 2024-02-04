حالة طقس الإسكندرية بعد نوة الكرم.. اعرف موعد النوة المقبلة

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم هطول أمطار بين خفيفة ومتوسطة، رغم انتهاء نوة الكرم الجمعة 2 فبراير الجاري، وظهرت حالة طقس الإسكندرية غير المستقر على شكل هطول مستمر للأمطار على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية، بينما وصل ارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف لتعود حركة الصيد لطبيعتها.

حالة طقس الإسكندرية

وأعلنت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، أنه ابتداءً من غدا الاثنين تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مع سقوط الأمطار على أوقات متقطعة، وتستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، وتنتهي حالة الصقيع التي تضرب الإسكندرية مع نهاية هذا الأسبوع.

نوة الشمس الصغرى

وأكدت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، إن حالة طقس الإسكندرية تستمر في التحسن حتى موعد نوة الشمس الصغرى التي يأتي موعدها طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية في 13 فبراير، وتم الاستعداد لها كما حدث مع نوة الكرم حيث تأتي نوة الشمس الصغرى برياح شديدة وارتفاع الأمواج وأمطارها غزيرة لذا سيتم استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ.