طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار متوسطة الشدة والعظمى تسجل 17 درجة

أعلنت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية أن طقس الإسكندرية اليوم يشهد حالة من التحسن النسبي بعد انتهاء نوة الكرم ووجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، مع توافر فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الساحل الشمالي وبعض مناطق غرب الإسكندرية، وعادت حالة البحر الأبيض المتوسط للهدوء وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

طقس الإسكندرية اليوم

وأكدت غرفة عمليات الإسكندرية أن حالة طقس الإسكندرية اليوم وحالة البحر وحركة الأمواج تسمح بعودة عمليات الصيد التي توقفت خلال نوة الكرم، حيث وصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار، كما تسجل درجات الحرارة 17 مئوية للعظمى، والصغرى 10 درجات.

تحذير من الشبورة

وحذرت غرفة عمليات الإسكندرية من الشبورة على الطرق، حيث تقل الرؤية الأفقية أثناء الشبورة المائية الكثيفة صباحا والتي تصل إلى حد الضباب الكثيف على الإسكندرية وطريق الساحل الشمالي، فيما أكدت غرفة العمليات استمرار حالة الاستعداد والطوارئ في الجهات التنفيذية تحسبا لحدوث أي طوارئ حرصاً على سلامة المواطنين.