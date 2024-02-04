أستاذ بالأزهر: ربنا بشر السيدة خديجة ببيت في الجنة (فيديو)

قال الدكتور عبد اللطيف سليمان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما كان في البيت جالسا، وجاءه الأمين جبريل، وقال له: من معك في البيت يا محمد، فقال: خديجة، فقال له: «فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَب».

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس: «فبلغ سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، السيدة خديجة سلام رب العالمين عليها، فردت وعليك السلام يا رسول الله وعلى جبريل السلام، ومن الله السلام، وبكت عندما علمت بما أخبرها به سيدنا النبي في الجنة».

واستكمل: سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد عمه وخديحة في عام واحد وكانا من أكثر المحبين له».