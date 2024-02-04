هل الوقت مناسب لشراء الذهب بعد الانخفاض الكبير؟.. خبير: انتظروا مزيدا من التراجع

تشهد أسواق الذهب في مصر، تراجعا كبيرا في أسعار الذهب وسط ترقب لحركة الأسعار خلال الأيام المقبلة، وبعد الانخفاض هل الوقت مناسب لشراء الذهب أم لا؟.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، الإجابة على تساؤل هل الوقت مناسب لشراء الذهب بعد التراجعات التي شهدتها أسعار الذهب اليوم؟

السعر العادل للذهب

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن السعر العادل للذهب لم نصل إليه حتى الآن رغم التراجعات الكبيرة التي تشهدها أسعار الذهب الآن، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يستمر الذهب في التراجع خلال الأيام المقبلة بنحو 200 - 300 جنيه.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

وأضاف فرج، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه ما زال أمام الأفراد الذي يرغبون في شراء الذهب فرصة أخرى، للشراء بسعر أقل من الذي يتداول عليه اليوم، مشيرًَا إلى أن هناك تراجعات أخرى في أسعار الذهب سنشهدها خلال الأيام المقبلة، ناصحًا المواطنين بالانتظار حتى يشتروا بسعر أقل.

أسعار الذهب في مصر الآن

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن، في مصر حوالي 3942 جنيها للشراء، بدون مصنعية، وفقاً لشعبة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ليسجل نحو 3450 جنيها للشراء، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18، ليسجل نحو 2957 جنيها للشراء، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

فيما تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم، ليسجل نحو 2306 جنيهات للشراء، بدون مصنعية.

الجنيه الذهب يتراجع

وتراجع أيضًا سعر الجنيه الذهب اليوم، ليسجل نحو 27600 جنيه للشراء.