لماذا تراجع الذهب في مصر 400 جنيه خلال 24 ساعة؟.. خبير يوضح السبب الرئيسي

قال نادي نجيب، السكرتير العام السابق لشعبة الذهب، إن السبب الرئيسي الذي أدى إلى تراجع أسعار الذهب بشكل كبير خلال الساعات الماضية، هو انخفاض الدولار في السوق الموازية، وذلك لأن هناك ارتباطا بين الذهب وسعر الدولار.

قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 2%

وأضاف نجيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من بين الأسباب التي أدت إلى تراجع أسعار الذهب بهذه القوة هو قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 2%، الأمر الذي معه سترتفع الفائدة على الشهادات ذات العائد المتغير 2%، ما يدفع الاتجاه إلى شراء الشهادات والودائع.

الوقت الحالي مناسب للشراء

ونصح السكرتير العام السابق لشعبة الذهب، أن الوقت الحالي، وقت مناسب للشراء، لأن الأسعار مناسبة للشراء لتحقيق أرباح.

أسعار الذهب الآن في مصر

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن، في مصر نحو 3942 جنيها للشراء، بدون مصنعية، وفقاً لشعبة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ليسجل نحو 3450 جنيها للشراء، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18، ليسجل نحو 2957 جنيها للشراء، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

فيما تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم، ليسجل نحو 2306 جنيهات للشراء، بدون مصنعية.

الجنيه الذهب يتراجع

وتراجع أيضًا سعر الجنيه الذهب اليوم، ليسجل نحو 27600 جنيه للشراء.