أذكار بعد الصلاة المفروضة.. سنة عن النبي

يحرص الكثير من المسلمين على ترديد أذكار بعد الصلاة المفروضة، لما لها من فضل عظين وثواب كبير، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول من أذكار بعد الصلاة المفروضة، وهو ما أوضحته دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي؛ للتسهيل على المسلمين الراغبين في قول الأذكار.

أذكار بعد الصلاة المفروضة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أذكار بعد الصلاة المفروضة، وهى كالتالي:

- الاستغفار ثلاث مرات.

- قول دعاء: «لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ».

- الدُعاء بقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسَن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كرِه الكافرون».

- التسبيح 33 مرة، والتحميد 33 مرة، والتكبير 33 مرة.

- الدعاء بـ: «اللهم إنّي أعوذ بك من الجُبن، وأعوذ بك أن أُرَدَّ إلى أرذل العُمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر».

تعرف على أذكار بعد الصلاة المفروضة

- قراءة المعوذتين

- قول دعاء: «اللهُمّ أعنّي على ذِكرك، وشُكرك، وحُسن عبادتك».

- الدعاء بـ: «اللهُمّ اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلَّها، اللهم أنعشني واجبُرني واهدِني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنّه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيِّئها إلا أنت».

- ذكر دعاء: «اللهم إنّي أعوذ بك من الكُفر، والفقر، وعذاب القبر»، حيث رُوِي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أنَّ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كان يقولُ: اللهمَّ إنّي أعوذُ بك من الكفرِ، والفقرِ، وعذابِ القبرِ».

- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الله.

وقال الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الراحل، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، إنه ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم جملة أذكار وأدعية بعد السلام يُسَنُّ للمصلي أن يأتي بها بعد الصلاة المكتوبة، ولا بأس أن تكون جهرًا بشرط ألا يُشَوِّش على المُصَلّين؛ فقد روي أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ المعوذات عقب كل صلاة.