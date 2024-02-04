لمدة 3 أيام أمطار غزيرة ورياح.. موعد النوة القادمة في الإسكندرية

يبحث المواطنون عن النوة القادمة في محافظة الإسكندرية بعد الانتهاء من نوة الكرم التي ضربت عروس البحر الأبيض، بالإضافة إلى محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى سقوط ثلوج ومنخفض جوي عمل على خفض درجة الحرارة بمعدل كبير، وجاء ذلك طبقاً لجدول ميناء الإسكندرية، كما يشير الجدول، إلى أن نوة الشمس الصغرى تضرب المحافظة خلال أيام.

وأوضح جدول ميناء الإسكندرية أن نوة الشمس الصغرى تضرب المحافظة بداية من يوم 18 فبراير من الشهر الجاري وتستمر 3 أيام، تتعرض خلالها المحافظة إلى أمطار غزيرة ورياح شديدة على الرغم من سطوع أشعة الشمس على المحافظة.

وتضرب النوة أيضا محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ما تُعرضها إلى موجة من الطقس السيء، إذ تكون مصحوبة برياح غربية قادمة من جهة السلوم.

وتهب عقب نوة الشمس الصغرى نوة السلوم، وذلك بداية شهر مارس وتستمر لمدة يومين مصحوبة برياح جنوبية غربية وأمطار، تليها نوة الحسوم وتعد من أشد النوات التى تهب على محافظة الإسكندرية وتكون مصحوبة برعد وبرق وهطول أمطار غزيرة.