ضبط سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز قبل طرحها في السوق السوداء بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات بمدن ومراكز المحافظة، وفق توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، التي شددت على ضرورة متابعة الأسعار وجودة المنتجات المعروضة للبيع.

ونفذت الإدارة بمركز كوم حمادة حملة تموينية، أسفرت عن ضبط سيارة محملة بعدد 100 أسطوانة غاز منزلي، قام صاحبها بتجميعها لإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرير محاضر تموينية لعدد من المحال

تم التحفظ على المضبوطات وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونفذت أمس، إدارة تموين مركز الدلنجات، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط عدد من المحال التجارية لعرض منتجات منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما نفذت إدارة تموين مركز رشيد حملة تموينية أيضا، أسفرت عن تحرير 4 محاضر لمخابز بلدية لانتاجها خبز ناقص الوزن، وتم ضبط 4 محال تجارية تبيع بأزيد من السعر المقرر لعدد من السلع، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.