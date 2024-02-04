5 تطبيقات تُسجل المكالمات الهاتفية وتلتقط الصور بدون علمك.. احذفها فورا

في الهواتف الذكية مجموعة من التطبيقات شديدة الخطورة، بشكل خاص 5 تطبيقات تُسجل المكالمات الهاتفية وتلتقط الصور بدون علمك؛ والذي يعد سرقة لبياناتك الشخصية، وتعرضك لخطر السرقة والابتزاز دون علمك بالأمر.

حذّرت مجلة «فوربس» الأمريكية الشهيرة، من هذه التطبيقات بين مجموعة كبيرة من التطبيقات الأخرى التي تشكل تهديدًا للخصوصية عبر الإنترنت.

5 تطبيقات تُسجل المكالمات الهاتفية وتلتقط الصور بدون علمك

وعرضت المجلة الشهيرة أكثر من 5 تطبيقات تُسجل المكالمات الهاتفية وتلتقط الصور بدون علمك، كان أهمها التطبيقات التالية:

1- تطبيق mSpy.

2-تطبيق Eyezy.

3-تطبيق TapeACall Pro

4-تطبيق Cube Call Recorder ACR App

5- تطبيق Automatic Call Recorder.

ولم يتوقف الأمر على التطبيقات الـ5 السابقة، لكن هناك تطبيق شهير بين 5 تطبيقات تُسجل المكالمات الهاتفية وتلتقط الصور بدون علمك، وهو تطبيق تروكولر الشهير.

تحذير فريق «فوربس»

وبعد التطرق لـ5 تطبيقات تُسجل المكالمات الهاتفية وتلتقط الصور بدون علمك، قال فريق فوربس الذي اكتشف التطبيقات السابقة، إنه جرى الإعلان عن تلك التطبيقات كأدوات مراسلة عادية، فهي تحتوي على برمجيات VajraSpy التي تعتبر مجموعة من وظائف التجسس الشهيرة، التي يمكن توسيعها بناءً على الأذونات الممنوحة للتطبيق المرفق مع الكود الخاص به؛ وتكمن خطورة تطبيقات التجسس غير المعروفة على هاتفك، في أنها تسرق جهات الاتصال والملفات وسجلات المكالمات والرسائل النصية القصيرة، ولكن بعض هذه التطبيقات يمكنها التفوق على السابق، إذ تستطيع استخراج رسائل WhatsApp وSignal، وتسجيل المكالمات الهاتفية والتقاط الصور.

في تحذير شديد من 5 تطبيقات تُسجل المكالمات الهاتفية وتلتقط الصور بدون علمك، وجّه الفريق نصيحة للمستخدمين أنّ عليهم التحقق من التطبيقات التي تحتوي على البرمجيات الخبيثة SpyLoan وXamalicious، بالإضافة إلى VajraSpy، كما يجب عليهم أيضًا حذف جميع «التطبيقات المقلدة» أو المختبئة على هواتفهم، والتي يمكن أن تكون تطبيقات للصور أو الإيدت أو البرمجة العادية، مثل ما يحرص الكثير من الشباب على تحميل تلك التطبيقات، وعليهم عدم السماح بوصول التطبيق لبياناتهم الخاصة أو الكاميرا بدون التأكد من هذه التطبيق الغريب، وذلك لزيادة الأمان.