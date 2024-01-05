تطبيقات إلكترونية لدفع فاتورة المياه في القليوبية.. تعرف عليها

توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عددًا من الخدمات الخاصة بتحصيل ودفع فاتورة المياه من خلال مراكز الخدمة المنتشرة أو بالطرق الإلكترونية المختلفة، ومنها التطبيق الإلكتروني الخاص بالشركة وخدمات الدفع الإلكتروني «فوري».

تستعرض «الوطن» خدمات دفع فاتورة المياه في القليوبية، إذ تسعى شركة مياه القليوبية لتوفير كافة الخدمات للمشتركين من خلال تنوع خدمة دفع فاتورة المياه عبر مراكز الخدمة المختلفة، أو التحصيل إلكترونيا للتسهيل على المواطنين ومنع الزحام الشديد في فروع الشركة بسبب الطرق التقليدية المتبعة في دفع رسوم فاتورة المياه.

طرق دفع فاتورة المياه بالقليوبية

أوضح المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه القليوبية والعضو المنتدب، أن الشركة لديها عدد من الطرق لدفع فاتورة المياه كالتالي:

- عن طريق محصلي الشركة من المنازل مباشرة.

- مراكز الخدمة بشركة المياه بالمراكز والمدن والتي تستقبل المواطنين لشحن كروت العداد المسبق الدفع.

- عن طريق تطبيق فوري.

- تطبيق قراءتي الذي أطلقته الشركة لعدة أغراض أهمها دفع فاتورة المياه في القليوبية ويمكن تحميله عبر المتاجر الإلكترونية.

دفع فاتورة المياه بالقليوبية عن طريق تطبيق 125

كما أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه القليوبية، أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة في إطار التحول الرقمي لا تقتصر على دفع فاتورة المياه، بل تضم أيضًا تسجيل القراءات إلكترونيًا وكافة الخدمات التي تهم المواطن ومنها تحميل تطبيق 125 والذي وفرته الشركة لتوفير الخدمات ويمكن تحميله من المتاجر الإلكترونية أو عبر الدخول على الرابط من هنا، ويوفر الخدمات التالية:

- استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي ومنها كسر مواسير المياه وطفح الصرف الصحي.

- استقبال الشكاوى المحاسبية والجودة.

- يوفر إمكانية إرسال صورة من خلال الهاتف لدعم الشكوى.

- إمكانية التحديد الدقيق لموقع الشكوى على الخرائط الجغرافية.

- يتيح دفع فاتورة المياه في القليوبية إلكترونيا.

- يرسل التطبيق إشعارات بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة.

- يتيح التطبيق التعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم.

- يتيح التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

- يتيح التطبيق إرسال إشعارات عن كيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

- يتيح للمشترك إرسال اقتراحات من خلال آلية تطوير خدمة رسائل المستخدمين.