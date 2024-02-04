القصة الكاملة لتراجع الدولار خلال يومين.. ماذا حدث للسوق السوداء؟

تشهد مصر في الأيام الأخيرة تراجعاً كبيراً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، ويأتي هذا التراجع نتيجة لتوقعات دخول استثمارات ودولارات جديدة إلى البلاد، ما يعزز العرض من العملة الأجنبية، ويؤثر على قيمتها، وبالتالي على أسعار السلع بمختلف أنواعها.

انهيار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، القصة الكاملة لانهيار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء، وأهم الأسباب التي أدت إلى تراجع السعر في الفترة القليلة الماضية وحتى اليوم، بالإضافة إلى توقعات سعر الدولار خلال الفترة الماضية، وفقاً لعدد من الخبراء.

أسباب تراجع سعر الدولار في السوق الموازية

وتلقت السوق السوداء في مصر عددا من الضربات الموجعة خلال الفترة القليلة الماضية، أدت إلى انخفاض أسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية، بتراجع يقدر بنحو 21% تقريباً، حيث انخفض السعر بنحو 18 جنيها ليتراوح اليوم الأحد 4 فبراير 2024 ما بين 54 إلى 55 جنيها.

الدولة توجه ضربات موجعة للسوق السوداء

وأوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، جاء نتيجة الحملات التي وجهتها أجهزة الدولة للسوق الموازية، حيث كان دور فعال في توجيه ضربات إلى السوق السوداء، ما جعل الطلب ينخفض على شراء الدولار من السوق الموازية ووقف تداولة.

هليل: 4 أسباب رئيسية وراء تراجع سعر الدولار

فيما يرى الدكتور سامح هليل، الخبير الاقتصادي، أن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء جاء لعدد كبير من الأسباب أهمها ما يلي:

- تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية.

- قرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

- قرب الاتفاق بين الحكومة المصرية وعدد من المستثمرين على المشاركة فى تنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي باستثمارات تصل إلى 22 مليار دولار.

- إقرار الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي واقتصادي إضافية لمصر بقيمة تقترب من 10 مليارات دولار.

توقعات سعر الدولار خلال الفترة الماضية

وأشار الدكتور بلال شعيب، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه من المتوقع استمرار تراجع اسعار الدولار في السوق الموازية خلال الفترة المقبلة، في حال تم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ودخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما يوفر سيولة دولارية كبيرة، تعمل على حل مشكلة شح العملة الأجنبي، وبالتالي تساهم بشكل إيجابي في التأثير على أسعار السلع في الأسواق المحلية.