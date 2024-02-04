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معرض القاهرة الدولي للكتاب

خبير عن انخفاض سعر الدولار: الأخبار الإيجابية ضربت السوق السوداء في مقتل

كتب:

يارا أشرف
08:53 م | الأحد 04 فبراير 2024
مداخلة هاتفية مع الدكتور كريم العمدة خبير اقتصادي

مداخلة هاتفية مع الدكتور كريم العمدة خبير اقتصادي

قال الدكتور كريم العمدة، خبير اقتصادي، إنّ الإجراءات التي حدثت داخل مصر يوم الخميس الماضي ترتب عليها الانخفاضات الكبيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء، ولكن ما يزال سعره كبيرا جدا ولا يتناسب مع الظروف والأحوال التي تمر بها الدولة المصرية. 

زيادة ونقصان سعر الدولار في السوق

وأضاف «العمدة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الخلاصة»، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، عبر قناة «المحور»: «بالنسبة إلى زيادة ونقصان سعر الدولار في السوق، فإن حالة التشاؤم والتفاؤل لدى المستثمرين تمثل فارقا كبيرا، وفي ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة منذ عام 2022، فإن الأخبار الإيجابية قليلة». 

مشروع سياحي ضخم على البحر المتوسط

وتابع خبير اقتصادي: «في الأسبوع الماضي، كان هناك أكثر من خبر إيجابي مرتبط بمشروع سياحي ضخم على البحر المتوسط وسيكون له عوائد اقتصادية قوية، بالإضافة إلى بعثة صندوق النقد الدولي التي نتفاوض معها أون لاين، والتي أكدت أن ثمة إمكانية لتضاعف القرض الذي سيمنحه الصندوق لمصر من 3  مليارات دولار إلى 6 أو 10 مليارات دولار، وهي أخبار إيجابية ضربت السوق السوداء في مقتل».

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