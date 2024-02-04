«معجم النيل» أحدث مؤلفات هشام عبد العزيز بالتزامن مع معرض الكتاب

صدر مؤخرا كتاب «معجم النيل» للباحث الدكتور هشام عبد العزيز، الذي يعد عملا موسوعيا فريدا، يسلط الضوء على «ظاهرة النيل»، بوصفها العمود الفقري الثقافي لدول حوض النيل العشر، بالتزامن مع الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويقدم الكتاب، رصدا شاملا للأبعاد الثقافية لنهر النيل، من خلال 865 مادة متنوعة، تغطي مختلف جوانب الحياة المرتبطة بالنيل، من المعتقدات والعادات والتقاليد، إلى الحرف والصناعات والألعاب، إذ يركز على الثقافة الشعبية، مع رصد بعض العناصر غير الثقافية لفهم أوسع لظاهرة النيل.

النيل ظاهرة ثقافية مركزية

ويؤكد الكاتب أهمية النيل كظاهرة ثقافية مركزية، داعيا إلى تأسيس تكتل سياسي واقتصادي، يضم دول حوض النيل العشر.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن «ثقافة النيل» تشكل قاسما ثقافيا مشتركا بين شعوب الحوض، ويمكن الاعتماد عليها في بناء كيانات سياسية قوية.

وأوضح أن إعداده للمعجم تضمن جمع المعلومات من مصر وباقي دول الحوض، من خلال الكتب ومواقع التواصل الاجتماعي، والقنوات التليفزيونية، مقرا بوجود بعض النقص في المعجم، لكنه يؤكد أن صفحاته ومواده تقدم مساهمة قيّمة في فهم «ظاهرة النيل».

التعاون بين دول حوض النيل

ويعد كتاب «معجم النيل»، إنجازا بحثيا مهما يثري المكتبة العربية بمرجع فريد، يساعد على فهم «ظاهرة النيل» ثقافيا، ويُشجع على التعاون بين دول حوض النيل، لبناء مستقبل أفضل.

يذكر أن الدكتور هشام عبد العزيز، باحث متخصص في الدراسات الشعبية، صدر له عدد من الكتب الموسوعية والمعاجم والدراسات، والمخطوطات المحققة، منها: «معجم التحفة الوفائية في العامية المصرية»، «ألف ليلة وليلة.. حكايات أخرى»، «فولكلور النيل»، «فضل الخرافة»، و«السير الشعبية.. جدل النوع وجغرافيا التداول»، كما صدر له بالإنجليزية «موسوعة كورونا.. قصة نهاية نظام عالمي»، وغيرها.